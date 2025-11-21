В двух регионах России ветераны СВО защитили бизнес-проекты

В Кировской области и Башкортостане 40 ветеранов СВО защитили бизнес-проекты

Более 40 ветеранов специальной военной операции успешно защитили свои бизнес-проекты в Кировской области и республике Башкортостан. Мероприятия прошли в рамках программы «СВОй бизнес» партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба политической силы.

Среди представленных в Башкирии инициатив — проекты шоколадного ателье, автосервиса, глэмпинга, производства льняных футболок, кафе и кабинета психолога.

В Кировской области слушатели курса разработали проекты в сферах автосервиса, индустрии красоты, общественного питания и творческих услуг.

Отмечается, что перед этим военнослужащие и члены их семей в течение пяти дней проходили обучение основам предпринимательства, изучали финансовые, коммерческие и правовые аспекты, а также учились составлять бизнес-планы. Образовательные интенсивы прошли при поддержке правительств регионов. Также участники посетили действующие предприятия.

Кроме того, в рамках программы участникам рассказали о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Ветераны СВО могут воспользоваться специальным механизмом привлечения финансирования при недостатке залогового обеспечения — совместные гарантии региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП покроют до 90% обязательств.

Уточняется, что по итогам обучения участники смогут рассчитывать на сопровождение специалистов центров «Мой бизнес» и помощь в развитии своих проектов.

Координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы «Единой России» Владимир Сайбель отметил, что полученные знания помогут выпускникам как при запуске собственного дела, так и в построении карьеры.

Депутат Госдумы Альфия Когогина сообщила, что каждому будущему предпринимателю будет предоставлен куратор от Корпорации МСП и наставник из числа действующих бизнесменов.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что для многих выпускников проекта открытие бизнеса — это возможность реализовать мечту.

В свою очередь, глава «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул значимость практической части программы.