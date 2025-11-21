На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На AI Journey подвели итоги конкурса по ИИ для школьников и студентов

На AI Challenge победили 12 команд школьников и студентов
Пресс-служба Сбера

На международной конференции AI Journey подвели итоги международного конкурса по ИИ для детей и молодежи AI Challenge, сообщает пресс-служба Сбера.

Победителями конкурса стали 12 команд школьников и студентов, а также 18 человек победили в индивидуальных треках в категориях «Начинающие», «Школьники» и «Студенты».

Всего в конкурсе приняли участие тысячи школьников и студентов из 75 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Непал, Алжир и другие.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, конкурс объединяет тех, кто обладает знаниями и большим желанием достигать результатов.

«С каждым годом участники предлагают все более зрелые и амбициозные решения: растет не только их уровень, но и масштаб задач, с которыми они успешно справляются. Расширение формата — за счет вовлечения не только школьников, но и студентов — позволяет выстраивать непрерывную траекторию развития талантов в различных областях», — сказал он.

Ведяхин добавил, что участники решают реальные кейсы и осваивают передовые цифровые инструменты.

«Уверен, что многие из сегодняшних конкурсантов и победителей станут разработчиками прорывных технологий, основателями крупных компаний или экспертами в ключевых областях», — отметил он.

