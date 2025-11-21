На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учителя оштрафовали за то, что он пытался напоить ученицу и подарил ей вейп

Shutterstock

Британский учитель, угостивший юную ученицу алкоголем, получил штраф и лишился работы. Об этом сообщает Mirror.

Бывший учитель естественных наук из Южного Уэльса, 41-летний Ричард Джеймс Пью, проработал в школе 13 лет и предстал перед судом после того, как начал оказывать одной из своих учениц знаки внимания. На прошлое Рождество он подарил девочке алкогольный коктейль Malibu, электронную сигарету, печенье, холодный кофе и открытку.

Все это мужчина сложил в подарочный пакет, который незаметно засунул в рюкзак подростка, но впоследствии заявил, что она сама взяла подарки из числа тех, что остались в его классе перед новогодними каникулами. Пью обвинил девочку в том, что она «все выдумала», но все же признал, что подарил ей рождественскую открытку с поцелуем. Школьница заявила суду, что внимание учителя повлияло на ее учебу и заставляло ее чувствовать себя небезопасно в школе.

Судья установил, что бывший педагог также переписывался со школьницей, и осудил его за подрыв доверия к профессии и попытку переложить вину на ребенка. В итоге подсудимый признал себя виновным в передаче алкоголя несовершеннолетнему и был оштрафован на £500, также он должен оплатить судебный сбор и судебные издержки в размере £650. Кроме того, мужчине запретили контактировать с жертвой в течение года. Известно, что сейчас Пью нигде не работает и не намерен возвращаться к преподаванию.

Ранее учительница совратила школьника и уволилась из школы.

