На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Летучая мышь атаковала волгоградского студента в учебной аудитории

Летучая мышь напала на студента в вузе Волгограда
true
true
true
close
Binturong-tonoscarpe/Shutterstock/FOTODOM

Студент из Волгограда стал жертвой нападения летучей мыши. Об этом стало известно изданию V1.RU.

Инцидент произошел в здание Волгоградского государственного университета. По словам пострадавшего, в учебной аудитории, где сидела их группа, было несколько летучих мышей. Когда юноша попытался схватить одну из них и выпустить в окно, животное атаковало его.

«В этот момент она меня и цапнула. Когда я до нее только дотронулся, увидел, что там, за плинтусом, еще две мыши сидели, будто в очереди на выход стоят. Возможно, они там где-то в стенах живут», — предположил молодой человек.

Он был госпитализирован и сейчас проходит профилактическое лечение в местной больнице. В пресс-службе университета заявили, что уже закрыли помещение на дезинфекцию.

Ранее летучая мышь сорвала занятия второклассникам в российской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами