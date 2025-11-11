Летучая мышь атаковала волгоградского студента в учебной аудитории

Студент из Волгограда стал жертвой нападения летучей мыши. Об этом стало известно изданию V1.RU.

Инцидент произошел в здание Волгоградского государственного университета. По словам пострадавшего, в учебной аудитории, где сидела их группа, было несколько летучих мышей. Когда юноша попытался схватить одну из них и выпустить в окно, животное атаковало его.

«В этот момент она меня и цапнула. Когда я до нее только дотронулся, увидел, что там, за плинтусом, еще две мыши сидели, будто в очереди на выход стоят. Возможно, они там где-то в стенах живут», — предположил молодой человек.

Он был госпитализирован и сейчас проходит профилактическое лечение в местной больнице. В пресс-службе университета заявили, что уже закрыли помещение на дезинфекцию.

Ранее летучая мышь сорвала занятия второклассникам в российской школе.