«Боятся даже моряки»: биолог предупредила россиян об опасности некоторых медуз

При укусе медузы следует оперативно промыть пораженный ядом участок кожи и принять противоаллергенное средство. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

«Кишечнополостные, к ним относятся все медузы, обладают стрекательными клетками. Снаружи такая клетка имеет чувствительный волосок, а внутри капсула, в которой находится туго свернутая стрекательная нить. При раздражении чувствительного волоска такая нить «выстреливает» и содержащееся в ней вещество парализует или убивает добычу. Сила удара от такого выстрела довольно значительная, хотя все это происходит на уровне клетки. От такого удара не защитит обычная одежда. Может обезопасить только гидрокостюм. Репелленты также не действуют. Если укус все же случился, в первую очередь не нужно паниковать и все действия должны быть быстрыми. Необходимо выйти из воды, промыть пораженный участок, охладить место укуса, используя хладагент, завернутый в ткань, и принять антигистаминное средство. Степень поражения таким «ядом» неоднозначна: тяжесть реакции зависит от вида медузы, а также от степени чувствительности организма», — сказала она.

Трофимова отметила, что опасные виды медуз водятся и в России — их можно встретить в Черном море, Приморье и на Сахалине.

«В большинстве своем кишечнополостные не представляют серьезной опасности. Например, в Черном море живут корнероты и другие медузы, воздействие их яда болезненно, но не смертельно. К группе опасных относят кубомедуз, обитающих в южном полушарии португальского кораблика. Кубомедузы имеют длинные щупальца до 30 метров. Вот такую гидроидную колонию боятся даже моряки. Их яд обездвиживает, и человек, даже умеющий хорошо плавать, просто может утонуть. В России опасность представляет медуза-крестовичок. С ней могут столкнуться случайно на пляжах Приморья и Сахалина. Установить места обитания медуз практически невозможно. Обычно их можно встретить в прибрежных заливах. В России сезон приходится на самые жаркие месяцы. У берегов Австралии, Таиланда, Индии их можно встретить круглый год и риск столкнуться с сильно жалящими медузами очень высок», — уточнила специалист.

До этого издание SHOT писало, что двухлетний ребенок из России умер после укуса ядовитой медузы в Малайзии. Врачи четыре дня боролись за его жизнь в реанимации, однако не смогли ему помочь. Уточнялось, что на пляже не было ни спасателей, ни предупреждающих табличек, поэтому отец и очевидцы оказывали помощь мальчику самостоятельно.

Вскоре стало известно, что после укуса ярко-голубой медузы в Дубае чуть не погибла 60-летняя россиянка. У нее случился отек Квинке – женщину пришлось реанимировать на пляже.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего в Малайзии мальчика не выдержало сердце из-за яда медузы.