Врач назвала 5 диагнозов, симптомом которых является вздутие живота

Вздутие живота, отрыжка и затрудненное дыхание могут быть признаками синдрома раздраженного кишечника или функциональной диспепсии — состояния, при котором нарушается двигательная функция желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Вздутие живота является частой проблемой. Пациенты отмечают, что живот стал как барабан, кожа натянулась, трудно застегнуть одежду на животе, живот распирает во все стороны, трудно дышать и нагибаться. Также такие жалобы часто сочетаются с ощущением бульканья в животе, отрыжкой и отхождением газов. Подобными жалобами может сопровождаться функциональная диспепсия. В силу разных причин (стресс, переедание) в животе может появиться ощущение тяжести, переполнения и вздутия. В этот момент возникает нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка. Данное состояние можно диагностировать только после обследования и исключения другой патологии. Если жалобы непостоянные и невыраженные, то состояние не требует лечения, однако необходима коррекция образа жизни. Кроме того, это может быть синдром раздраженного кишечника. В этой ситуации вздутие, как правило, сочетается с болями в животе и нарушением стула. Заболевание чаще связано с эмоциональным фоном, но могут быть и другие причины, например, прием антибиотиков. Данное состояние также требует обследования. В этой ситуации назначается длительное лечение, направленное на коррекцию состояния тела и психики», — сказала она.

Волгина уточнила, что вздутие живота может также свидетельствовать о хроническом панкреатите, отравлении и даже аппендиците. Врач посоветовала обращать внимание на интенсивность вздутия и на другие симптомы, чтобы понять, как быстро стоит обращаться за медицинской помощью.

«Хронический панкреатит возникает чаще на фоне неправильного питания, приема алкоголя. Реже — как следствие некоторых других причин. Вздутие сочетается с выраженными опоясывающими болями, тошнотой, иногда рвотой, нарушением стула. Отравления или инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта также могут сопровождаться вздутием. В такой ситуации возникают боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, часто поднимается температура. В таких ситуациях обязательно необходима помощь врача для того, чтобы избежать серьезных осложнений. К сожалению, иногда вздутие живота может быть симптомом хирургической патологии — панкреонекроза, аппендицита. Как правило, присутствует интенсивная боль в животе, лихорадка и ухудшение общего самочувствия вплоть до помутнения сознания», — добавила она.

