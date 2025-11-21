«Рамблер» стал брендом года среди медиасервисных ресурсов Рунета

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: мы выросли на 9 пунктов по восприятию бренда

Портал «Рамблер» получил награду Высшей лиги премии «Бренд года в России» в номинации «Интернет-портал», основанием стали ребрендинг и использование инновационных технологий, сообщили в пресс-службе Rambler&Co.

Отмечается, что эксперты премии отметили рост аудиторных показателей, продуктовых метрик интернет-ресурса и признание в индустрии. Портал «Рамблер» сохраняет статус одного из ключевых медиабрендов Рунета, сочетая традиционные СМИ с инновационными цифровыми решениями.

Кроме того, в конце 2024 года «Рамблер» перезапустился как первый в России LLM-портал — агрегатор новостей на базе больших языковых моделей.

«Быть инновационными и, по сути, первыми масштабно внедрять ИИ в медийном сегменте — непросто, но цифры говорят сами за себя: за этот год мы выросли на 9 п.п. по восприятию бренда, а значит, мы «ставим» на новую стратегию — делать потребление информации более удобным с помощью ИИ и оставлять время для жизни», — отметила исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Она добавила, что трансформация портала «Рамблер» была бы невозможна без сильной команды, и отметила, что компания собрала лучших специалистов в своем сегменте.

ИИ на портале «Рамблер» в реальном времени анализирует верифицированные источники и выдает пользователю суммаризированный дайджест в блоке «Что важно знать сейчас?» Также он предлагает контекстные подсказки, чтобы читатель мог «в одном окне» уточнить информацию и получить пояснения к терминам, местам, событиям.

Также Rambler.ru предлагает читателям уникальный набор инструментов и мини-сервисов, которые позволяют быстро решать различные повседневные задачи.