Названа лучшая одежда для похода в лес зимой

Для похода в лес зимой нужно выбирать яркую и трехслойную одежду. Об этом RT рассказал инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин.

«Первый слой — это мембранная майка, которая очень легко отводит влагу от тела. Дальше — флисовая кофта. В зависимости от минусовой температуры выбираем толщину флиса. И последний слой — опять же в зависимости от температуры — это «гортекс». Она максимально защищает от ветра и выводит влагу», — объяснил эксперт.

Он отметил, что если в день похода погода очень холодная, важно выбирать утепленный последний слой. По словам инструктора, главная задача трех слоев одежды — не выпускать тепло, одновременно с этим выводя пот и влагу.

Алешкин добавил, что штаны для похода также должны быть теплыми, а голову нужно защитить с помощью шапки и ветрозащитного капюшона. Помимо этого, важно взять с собой две пары печаток из флиса и надеть влагонепроницаемую обувь.

Инструктор отметил, что отдавать предпочтение нужно одежде максимально яркого цвета, такого как красный или оранжевый.

«Зимой практически нет цветов в лесу. Не дай бог что-то случится — яркие цвета бросаются в глаза на расстоянии иногда до 1 км, если местность открыта. Так будет легче найти человека в случае происшествия», — объяснил он.

