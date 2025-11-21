Аферисты создали приложение для знакомств и украли у пользователей 1,1 млн рублей

Аферисты украли у деньги у россиян, установивших приложение для знакомств. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мошенники предлагали пользователям скачать приложение якобы от известного сервиса знакомств и получить подписку на сервис за один рубль.

Однако программное обеспечение было вредоносным. После того, как владелец вводил номер карты, данные передавались аферистам, которые снимали средства со счета.

Приложение распространялось через реальные сервисы знакомств. Под видом девушки злоумышленник начинал общаться с человеком и якобы случайно упоминал площадку, где можно продолжить общение.

При этом во время регистрации пострадавшие вводили «пригласительный код» новой знакомой. Он якобы нужен был для получения ссылки, на деле так пострадавшего «прикрепляли» к конкретному мошеннику, чтобы тот получил свою долю.

За месяц работы приложения более 120 пользователей стали жертвами мошенников. Неизвестные получили с их карт более 1,1 миллиона рублей.

Ранее россиян предупредили о росте мошеннических схем перед «Черной пятницей».