Организаторы премии инфлюенсеров «Блогема» расширили состав жюри

Оценивать лучших инфлюенсеров России в составе жюри премии «Блогема» будут эксперты трех категорий — представители крупных игроков отечественного медиарынка, продюсеры и звезды российского шоубизнеса и блогосферы, в том числе Марианна Максимовская, Тимур Юнусов, Валерия, Иосиф Пригожин и Азамат Мусагалиев, а также генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, сообщили организаторы премии.

Отмечается, что премия учреждена Ассоциацией блогеров и агентств (АБА). ЕЕ сооснователь Максим Перлин рассказал, что одной из ключевых задач для организаторов в этом году было масштабирование премии, в том числе за счет приглашения внешних экспертов.

«При формировании жюри мы ориентировались на признанных профессионалов с непререкаемым авторитетом в нашей отрасли и в медиа в целом. Я считаю, что нам удалось собрать по‑настоящему представительный состав», — отметил Перлин.

Членам жюри предстоит оценить каждого из номинантов по пятибалльной шкале по шести критериям: лояльность аудитории, креативность и оригинальность контента, социальная значимость и позитивное влияние, коммерческий потенциал блогера, узнаваемость и медийность, экспертность и глубина проработки тем. В каждой номинации будет выбран один победитель.

Имена победителей премии объявят на церемонии награждения 26 ноября на площадке киноконцерна «Мосфильм».