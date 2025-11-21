На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Организаторы премии инфлюенсеров «Блогема» расширили состав жюри

В 2025 году в жюри премии «Блогема» вошли эксперты трех категорий
true
true
true
close
Freepik

Оценивать лучших инфлюенсеров России в составе жюри премии «Блогема» будут эксперты трех категорий — представители крупных игроков отечественного медиарынка, продюсеры и звезды российского шоубизнеса и блогосферы, в том числе Марианна Максимовская, Тимур Юнусов, Валерия, Иосиф Пригожин и Азамат Мусагалиев, а также генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, сообщили организаторы премии.

Отмечается, что премия учреждена Ассоциацией блогеров и агентств (АБА). ЕЕ сооснователь Максим Перлин рассказал, что одной из ключевых задач для организаторов в этом году было масштабирование премии, в том числе за счет приглашения внешних экспертов.

«При формировании жюри мы ориентировались на признанных профессионалов с непререкаемым авторитетом в нашей отрасли и в медиа в целом. Я считаю, что нам удалось собрать по‑настоящему представительный состав», — отметил Перлин.

Членам жюри предстоит оценить каждого из номинантов по пятибалльной шкале по шести критериям: лояльность аудитории, креативность и оригинальность контента, социальная значимость и позитивное влияние, коммерческий потенциал блогера, узнаваемость и медийность, экспертность и глубина проработки тем. В каждой номинации будет выбран один победитель.

Имена победителей премии объявят на церемонии награждения 26 ноября на площадке киноконцерна «Мосфильм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами