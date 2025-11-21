Эксперты высоко оценили робота «Грина»

Робот, представленный президенту России на AI Journey, в целом, является доказательством значительных успехов российского роботостроения. Об этом заявил «Газете.Ru» доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Сообщается, что это первый полностью русский антропоморфный робот с ИИ. Он может вести диалог, самостоятельно передвигаться, принимать голосовые команды и даже танцевать. «Газете.Ru» спросила экспертов ИТ-отрасли, что они думают о новинке.

«Презентация робота «Грин» — действительно заметный шаг в развитии отечественной робототехники: сочетание встроенного искусственного интеллекта с физическим человекоморфным аппаратом открывает новые горизонты. И конечно это хороший способ продемонстрировать технологические возможности компании — руководству страны и широкой публике без вывода в серию», — отметил ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко.

Он добавил, что в России также есть другие проекты — «Промобот» и иные человекоподобные системы. Но они пока не достигают уровня интеграции «физики и ИИ», которые заявляет «Грин».

«Это серьезный технологический анонс и заявка, достойные внимания. Как минимум для того, чтобы продемонстрировать, что в нашей стране активно ведутся разработки подобного типа — и опереться на поддержку первых лиц», — пояснил Плуготаренко.

Тем не менее, отмечает эксперт, пока говорить о том, что это решение заметно опережает мировые аналоги — преждевременно: на публике продемонстрированы базовые функции, но нельзя забывать, что сфера человекоподобной робототехники на мировом рынке развивается мега-стремительно.

Подтверждает слова коллеги и Хачатурян, который отмечает, что для расширения спектра видов работ и услуг, где роботы могут применяться необходимы еще значительные объемы исследований, тестов и инвестиций.

«От себя отмечу, что мне однозначно понравился внешний вид робота. Он выглядит одновременно дружелюбно и стильно. Точно можно утверждать, что с промышленным дизайном в области робототехники у нас умеют работать. Мечтаю теперь увидеть робота вживую, порасспрашивать его разработчиков, чтобы у меня сложилось более детальное представление о его возможностях, ограничениях и перспективах. Как участник. AIJ, обязательно запрошу такую опцию у его создателей», — резюмировал Плуготаренко.