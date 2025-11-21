На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец MMA арестован за демонстрацию нацистской символики

Бойца ММА Кулинского арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики
Бойца поп-ММА Артура Кулинского по прозвищу Акаб привлекли к административной ответственности по делу о публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

«Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении.

Как отмечает Regions, в конце октября Кулинский оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он исполняет гимн Украины и выкрикивает русофобские лозунги. Позже боец публично принес извинения за этот инцидент. Он заявил, что не поддерживает Украину и нацизм, а свои действия объяснил тем, что его девушка подсыпала ему в алкоголь неизвестное вещество, что вызвало у него неадекватное поведение.

В июле 2024 года Федерация бокса России вынесла наказание бойцу смешанного стиля (ММА) Джавиду Рзаеву за оскорбительные высказывания в адрес Кулинского. Как отмечается, Рзаев назвал его «русской свиньей», за что был пожизненно отстранен от участия в соревнованиях.

Ранее боец ММА Кулинский избил свою девушку и сломал ей руку.

