СК проводит проверку после падения школьника в подвал многоквартирного дома

В Тульской области правоохранительные органы начали проверку по факту падения ребенка в подвал многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Руководителем следственного управления СК России по Тульской области Владимиром Владимировичем Усовым дано поручение подчиненным сотрудникам организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в соцсетях появилась информация об инциденте в поселке Первомайский Щекинского района. Мальчик зашел в подъезд, где находится квартира его друга. В темноте ребенок не заметил открытый в подвал люк, оступился и провалился вниз на четыре метра. На шум в подъезде вышли жильцы. Они посветили вниз и обнаружили в подвале ребенка, стоящего по пояс в воде. Вызволять мальчика из подвала выезжали спасатели.

