Афро-прическа женщины из Нью-Йорка официально признана самой большой в мире

UPI: прическа в стиле афро объемом 190,8 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
true
true
true
close
Guinness World Records

Жительница Нью-Йорка Джессика Л. Мартинес официально стала обладательницей самой большой прически в стиле афро среди женщин, пишет UPI.

Окружность ее прически составила 190,8 см, что позволило ей побить предыдущий рекорд. Церемония передачи титула состоялась в одном из парикмахерских салонов Нью-Йорка, где присутствовала прежняя рекордсменка — Эвин Дюгас. Она удерживала звание с 2010 года и лично поздравила Мартинес с достижением.

«Мы обе любим себя и хотим вдохновить других принимать свою уникальность. Это не соревнование — это любовь,» — прокомментировала Эвин.

Мартинес рассказала, что большую часть школьных лет она выпрямляла волосы, однако в колледже отказалась от этой практики, решив полностью принять естественную текстуру локонов.

Для фиксации нового рекорда потребовалась команда из трех специалистов, которые проводили замеры с помощью рулетки.

«Когда я узнала, что побила рекорд, я не сразу поверила. Это невероятное чувство, и я знаю, что моя юная версия была бы мной горда», — поделилась эмоциями Джессика .

Ранее подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире.

