На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о новых горизонтах для человека благодаря ИИ

Ведяхин: 70% национальных целей России связаны с устойчивым развитием
true
true
true
close
Сбер

Сейчас мир переживает две масштабные трансформации: цифровую и экологическую, заявил на AI Journey первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, синхронное движение по этим направлением становится ключевым условием достижения национальных целей развития.

Ведяхин добавил, что ИИ открывает новые горизонты перед каждым человеком.

«По нашим оценкам, более 70% показателей национальных целей России непосредственно связаны с повесткой устойчивого развития. Конкурентоспособность страны будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и зеленые технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой», — сказал Ведяхин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами