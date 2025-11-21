В Сбере рассказали о новых горизонтах для человека благодаря ИИ

Сейчас мир переживает две масштабные трансформации: цифровую и экологическую, заявил на AI Journey первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, синхронное движение по этим направлением становится ключевым условием достижения национальных целей развития.

Ведяхин добавил, что ИИ открывает новые горизонты перед каждым человеком.

«По нашим оценкам, более 70% показателей национальных целей России непосредственно связаны с повесткой устойчивого развития. Конкурентоспособность страны будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и зеленые технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой», — сказал Ведяхин.