На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На AI Journey рассказали о новом подходе к образованию детей

Сергей Карпович: с ИИ образование детей перестает быть сухим набором правил
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» запустил мини-сервис с ИИ, который поможет детям научиться правилам безопасности в формате увлекательной игры, рассказал на AI Journey CDS портала Сергей Карпович.

Он отметил, что новый подход сделает процесс образования более увлекательным и интерактивным.

«ИИ не читает лекции, а предлагает живые истории, «про ребенка», помогает обсуждать варианты, спорить, принимать решения. Образование перестает быть сухим набором правил и превращается в совместное приключение, в котором есть эмоция, внимание и общение», — сказал он.

Карпович добавил, что ИИ подготовит ребенка к реальным ситуациям и поможет принять решения в сложных обстоятельствах. Также он отметил, что сценарии обучения подстраиваются под возраст, среду проживания и пол ребенка.

По его словам, ИИ-помощник использует принципы генеративных игр и обучения, а также технологии StateGraph, превращая каждую сессию в персонализированное приключение, где ребенок учится через эмоции, диалог и игру с родителями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами