На AI Journey рассказали о новом подходе к образованию детей

Портал «Рамблер» запустил мини-сервис с ИИ, который поможет детям научиться правилам безопасности в формате увлекательной игры, рассказал на AI Journey CDS портала Сергей Карпович.

Он отметил, что новый подход сделает процесс образования более увлекательным и интерактивным.

«ИИ не читает лекции, а предлагает живые истории, «про ребенка», помогает обсуждать варианты, спорить, принимать решения. Образование перестает быть сухим набором правил и превращается в совместное приключение, в котором есть эмоция, внимание и общение», — сказал он.

Карпович добавил, что ИИ подготовит ребенка к реальным ситуациям и поможет принять решения в сложных обстоятельствах. Также он отметил, что сценарии обучения подстраиваются под возраст, среду проживания и пол ребенка.

По его словам, ИИ-помощник использует принципы генеративных игр и обучения, а также технологии StateGraph, превращая каждую сессию в персонализированное приключение, где ребенок учится через эмоции, диалог и игру с родителями.