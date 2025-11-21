На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге девушка ушла с работы в разгар рабочего дня и пропала

Е1: в Екатеринбурге девушка заявила о взломе «Госуслуг» и пропала
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбурженка пропала после того, как пожаловалась на взлом своего аккаунта в «Госуслугах». Об этом сообщает Е1.

Как рассказали близкие 20-летней девушки, она работала в местном супермаркете. Сотруднице поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками МФЦ и ФСБ, но каких-либо подробностей о целях разговоров она не говорила.

В разгар рабочего дня 18 ноября девушка вышла из торговой точки через заднюю дверь и не вернулась, дозвониться ей не получалось.

«Думаю, что ее развели мошенники и дальше продолжают ей указывать, как быть. Она мнительный и внушаемый человек», – рассказал один из близких.

Спустя более суток девушка вышла на связь, но о содержании разговора не сообщается. Как полагает знакомая, мошенники вынудили пострадавшую связаться с семьей, чтобы получить от них больше денег.

На данный момент поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее российский школьник взял у бабушки 100 рублей и пропал.

