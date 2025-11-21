На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приложение «СберБизнес» вернулось в App Store

В App Store появилось обновленное приложение «СберБизнес»
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Обновленное приложение интернет-банка «СберБизнес» вновь появилось в App Store, сообщает пресс-служба Сбера.

Новое приложение получило название Firma.

В Сбере рекомендовали как можно быстрее установить новую версию приложения, пока оно доступно.

Приложение позволит владельцам бизнеса контролировать остатки на счетах, совершать платежи и переводы, а также управлять зарплатным проектов эквайрингом и бизнес-картами.

«Актуальная версия приложения на iOS возвращает доступ к привычным функциям и дает новые возможности для развития бизнеса, автоматизации рутины и онлайн-взаимодействия с контрагентами. Просим установить его как можно быстрее», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбера Анна Лоевская.

