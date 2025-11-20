На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили две пусковые установки HIMARS

Минобороны РФ: ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS
Aaron Favila/AP

Две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, а также складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах, отметили в военном ведомстве.

До этого пресс-служба Минобороны сообщала, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников.

По информации ведомства, 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над территорией Крыма.

Ранее в «Ростехе» заявили, что уничтожение ракет ATACMS показало эффективность «Панциря».

