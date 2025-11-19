На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московские врачи удалили пациентке десятки узлов в матке, сохранив орган

Кадр из видео/Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи больницы имени В.В. Вересаева в Москве удалили пациентке 32 миоматозных узла, сохранив орган. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Нам удалось удалить 32 миоматозных узла размерами от двух до четырех сантиметров всего через три разреза на самой матке. Это позволило сохранить орган, минимизировать его травматизацию и обеспечить пациентке быстрое восстановление», — рассказала акушер-гинеколог больницы Малахат Алиева.

Специалист отметила, что ее коллеги провели ювелирную работу, чтобы сохранить орган, свести травматизацию к минимуму, а период восстановления занял немного времени.

Согласно исследованию биологического материала, все узлы оказались доброкачественными. После операции женщину выписали домой.

Ранее у страдающего ожирением московского подростка нашли в груди гигантскую опухоль.

