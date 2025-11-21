На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовал проект для продвижения культуры безопасного ремонта

«Лемана ПРО» запустила просветительский проект «Безопасный ремонт»
true
true
true
close
Пресс-служба «Лемана ПРО»

Компания «Лемана ПРО» при поддержке платформы «Авито Услуги» и сети аптек «Столички» запустила первый в России просветительский проект «Безопасный ремонт», призванный сформировать культуру безопасного ремонта и снизить травматизм при проведении строительных работ, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта была сформирована памятка с наглядными рекомендациями по работе с потенциально опасными категориями товаров. В памятке собраны правила работы с электроинструментами, ручными инструментами, лестницами и стремянками, крепежами и строительными материалами, химией, электротоварами, отделочными материалами и садовой техникой. Памятку одобрили эксперты Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России.

К запуску проекта «Лемана ПРО» совместно с «Авито Услугами» провели исследование среди более чем 2000 человек - покупателей товаров для ремонта и строительства и профессиональных мастеров . По данным опроса, 33% мастеров-любителей сталкивались с различными инцидентами во время ремонта, а среди профессионалов – 60%. Также респонденты назвали товары, с которыми следует соблюдать особую осторожность. Самыми популярным стали ручные инструменты, электроинструменты и лестницы.

В результате исследования удалось выяснить, что только половина респондентов полностью знают о правилах безопасности во время ремонтных работ.

«Наше исследование выявило несколько ключевых проблем: невысокий уровень осведомленности среди обычных граждан, разрыв между знанием и поведением, а также острый дефицит наглядной информации, — более половины покупателей указали, что информации о безопасной эксплуатации товаров явно недостаточно», — отметила директор по внешним коммуникациям «Лемана ПРО» Екатерина Хватова.

Она добавила, что покупатели хотят видеть больше наглядных и встроенных рекомендаций.

«Именно поэтому мы запустили комплексную просветительскую программу. Как крупный ритейлер, мы заботимся о том, чтобы наши покупатели проводили работы безопасно и правильно. Наша задача — с помощью наглядных инструментов органично встроить правила безопасности в процесс покупки и во все точки контакта с покупателем», — сказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами