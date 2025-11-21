В России стартовал проект для продвижения культуры безопасного ремонта

Компания «Лемана ПРО» при поддержке платформы «Авито Услуги» и сети аптек «Столички» запустила первый в России просветительский проект «Безопасный ремонт», призванный сформировать культуру безопасного ремонта и снизить травматизм при проведении строительных работ, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта была сформирована памятка с наглядными рекомендациями по работе с потенциально опасными категориями товаров. В памятке собраны правила работы с электроинструментами, ручными инструментами, лестницами и стремянками, крепежами и строительными материалами, химией, электротоварами, отделочными материалами и садовой техникой. Памятку одобрили эксперты Национального медицинского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России.

К запуску проекта «Лемана ПРО» совместно с «Авито Услугами» провели исследование среди более чем 2000 человек - покупателей товаров для ремонта и строительства и профессиональных мастеров . По данным опроса, 33% мастеров-любителей сталкивались с различными инцидентами во время ремонта, а среди профессионалов – 60%. Также респонденты назвали товары, с которыми следует соблюдать особую осторожность. Самыми популярным стали ручные инструменты, электроинструменты и лестницы.

В результате исследования удалось выяснить, что только половина респондентов полностью знают о правилах безопасности во время ремонтных работ.

«Наше исследование выявило несколько ключевых проблем: невысокий уровень осведомленности среди обычных граждан, разрыв между знанием и поведением, а также острый дефицит наглядной информации, — более половины покупателей указали, что информации о безопасной эксплуатации товаров явно недостаточно», — отметила директор по внешним коммуникациям «Лемана ПРО» Екатерина Хватова.

Она добавила, что покупатели хотят видеть больше наглядных и встроенных рекомендаций.

«Именно поэтому мы запустили комплексную просветительскую программу. Как крупный ритейлер, мы заботимся о том, чтобы наши покупатели проводили работы безопасно и правильно. Наша задача — с помощью наглядных инструментов органично встроить правила безопасности в процесс покупки и во все точки контакта с покупателем», — сказала она.