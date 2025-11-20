На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Специалисты рассказали, как подготовиться к перманентному макияжу

Pravda.Ru: перед перманентным макияжем нельзя пить алкоголь и кофе
close
Depositphotos

Перед процедурой перманентного макияжа важно отказаться от алкоголя, кофе и приема обезболивающих, поскольку они могут повышать кровоточивость и повлиять на распределение пигмента. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, специалисты советуют избегать солнечных лучей за несколько дней до записи. После процедуры на кожу можно наносить заживляющую мазь, процесс заживления может занять от трех до семи дней. В этот период эксперты советуют не сдирать образовавшуюся корочку и не пользоваться декоративной косметикой.

«Я делала татуаж губ три года назад, и могу сказать — все зависит от ухода. После процедуры я исключила острое, горячее и соленое, чтобы не раздражать кожу. Зато эффект сохранился идеально: цвет мягкий, а контур — четкий», — сказала нутрициолог Анна Гордеева.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью. Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.

