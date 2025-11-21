В России все больше молодых людей испытывают боль в суставах

Врач Зохиров: все больше молодых людей жалуются на боли в суставах

Боль в коленях, пояснице или плечах — сегодня этот симптом все чаще встречается у молодых людей, которым едва исполнилось 30 лет. Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, какие привычки ускоряют «старение» суставов и как вовремя предотвратить проблемы.

По словам врача, будни молодых людей — это долгие часы просиживания за компьютером и гаджетами. Сидячий образ жизни весьма негативно влияет на костно-мышечную систему физически активных людей, создавая условия для постепенной дегенерации суставов.

«Есть множество живых примеров того, что гиподинамия значительно ухудшает состояние суставов и околосуставных хрящей, связок и мышц даже в молодом возрасте. У активных мужчин и женщин суставные хрящи «подпитываются» синовиальной жидкостью. И чем выше физическая активность, тем лучше вырабатывается жидкость, являясь хорошей смазкой для хрящей и суставов. Но представьте другую ситуацию: молодые люди целыми днями сидят в одном положении, да и в принципе мало двигаются. Без регулярной активности выработка синовиальной жидкости нарушается, и начинается цепочка необратимых процессов — ухудшение питания, истончение и деформация хрящей, а потом и преждевременное истирание суставов. Вдобавок это все сопровождается болевой симптоматикой и постоянным дискомфортом», — поясняет Зохиров.

Некачественное и неправильно сбалансированное питание — еще один скрытый фактор проблем с суставами у молодежи. Как заметил травматолог, здесь есть закономерная связь. Многие ребята часто злоупотребляют продуктами, перенасыщенными транс-жирами, рафинированными углеводами и сахаром. А ведь их избыток вызывает воспалительные реакции в организме, и под ударом могут оказаться разные органы, включая суставы.

Более того, в пище, к которой привыкли 20–30-летние, очень мало полезных микроэлементов, которые «любят» суставы, прежде всего, кальция, фосфора, магния и витаминов D и С. Иногда кажется, что скрип в суставах — это что-то несерьезное, чему не стоит придавать значения. Но реальная причина — в хронических дефицитах, «подтачивающих» суставы и хрящи изнутри.

Парадоксально, но проблемы с суставами возникают и у тех, кто активно занимается спортом.

«Резкое увеличение нагрузки без предварительной подготовки или разминки, неправильная техника выполнения упражнений, например в силовом спорте или марафоне, провоцируют микротравмы суставов, особенно у тех, кто ранее вел малоподвижный образ жизни», — предупредил травматолог.

Эксперт добавил, что желание «быстро вернуть форму» после длительного сидячего периода часто оборачивается обратным эффектом — суставы и связки не успевают адаптироваться к резкому увеличению нагрузок. Итогом становятся резкие болевые ощущения и дегенеративные изменения в мышечных тканях.

Травматолог подчеркнул: игнорировать боль нельзя, поскольку хронические травмы сустава могут негативно отразиться на всем опорно-двигательном аппарате. Сейчас в медицине существует множество эффективных методов диагностики и лечения суставов.

Среди наиболее востребованных методик — SVF-терапия (введение фракции, полученной из подкожной жировой клетчатки), PRP-терапия (инъекции с плазмой крови для восстановления связок и суставов), внутрисуставное введение синовиальной жидкости (гиалуроновой кислоты), артроскопия (комплексная оценка состояния суставов в сочетании с хирургическими манипуляциями) и эндопротезирование (замена поврежденного сустава на искусственный).

«Своевременная диагностика и малотравматичные методики лечения помогают не только устранить боль, но и вернуть подвижность, а значит — полноценную активную жизнь», — резюмировал Зохиров.

Ранее врач рассказала, как правильно поддерживать здоровье позвоночника.