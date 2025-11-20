В аэропорту Котласа приостановили полеты

Росавиация: в аэропорту Котласа введены ограничения на прием и отправку рейсов

В аэропорту Котласа ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

18 ноября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

