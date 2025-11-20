В Зарайске отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт открылся после ремонта в Зарайске

В деревне Карино в Зарайске после ремонта возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что в пункте посетители могут воспользоваться консультацией фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинироваться.

Также в пункте проводят диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями и выдают лекарства для льготных категорий граждан.

«В пункте обновили интерьер и установили новую мебель», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.