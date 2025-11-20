Поправки «Единой России» в бюджет усилили поддержку СВО и социально значимых направлений

Федеральный бюджет принят со всеми поправками «Единой России», которые гарантируют рост расходов на социально значимые, чувствительные направления. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

«Мы усилили поддержку участников специальной военной операции — в том числе и в части реабилитации. Направили дополнительные средства на капремонты школ, социальную газификацию, поддержку студентов и развитие научной инфраструктуры. Существенно нарастили поддержку села и дорожного строительства. Эти решения создадут новые возможности для развития регионов», — отметил он.

По словам Якушева, фракция при голосовании за бюджет настояла на организации парламентского мониторинга перехода малого и среднего бизнеса на новую систему уплаты НДС.

«Нам важно понимать, как он отразится на работе бизнеса. И, если плавный переход на новую шкалу вызовет какие-либо трудности, будем оперативно отрабатывать их с правительством», — подчеркнул Якушев.

Он также отметил, что поправки «Единой России» предусматривают дополнительное финансирование фонда «Защитники Отечества» (7,7 млрд рублей), протезно-ортопедической помощи и центров реабилитации участников СВО (по 3 млрд рублей), капремонта школ (2 млрд рублей), социально-газификационных программ (1 млрд рублей), стипендий студентам и военно-учебных центров в вузах (9,7 и 11,1 млрд рублей), а также научной инфраструктуры (4,5 млрд рублей).

«Особое внимание уделено комплексному развитию сельских территорий и поддержке агробизнеса, в том числе субсидиям Росагролизингу, сохранению льготной ставки по кредитам и строительству инфраструктурных объектов», — добавил Якушев.

Он также подчеркнул, что в бюджете заложено финансирование на реализацию поставленных президентом России Владимиром Путиным национальных целей развития и народной программы партии.