Китайский писатель призвал сместить фокус с совершенствования ИИ на развитие человека

Фантаст Цюфань Чень предложил внести в программу школы умение думать о будущем

Способность воображать и создавать образы грядущего должна стать таким же важным навыком, как и традиционные дисциплины, поэтому в школьную программу нужно включить умение мыслить о будущем. Об этом на международной конференции AI Journey писатель-фантаст Цюфань Чень.

В своем выступлении эксперт отметил, что главная ценность научной фантастики — не в точных предсказаниях, а в способности понять настоящее и подготовиться к завтрашнему дню.

«Лучшие образцы жанра предсказывают будущее верно, но с небольшим смещением во времени или в деталях», — считает писатель.

В качестве примера он привел пьесу Карела Чапека «Россумские универсальные роботы», которая еще 100 лет назад предвосхитила восстание рабочих, заменяемых умными машинами.

Цюфань Чень подчеркнул, что научная фантастика предлагает «открытый, нелинейный подход» к осмыслению рисков и возможностей, позволяя выйти за рамки привычного мышления.

Ключевой мыслью выступления стал призыв сместить фокус с совершенствования ИИ на развитие самого человека.

«Нам нужно задавать вопрос о том, можем ли мы сами стать лучше. Воображение формирует нарративы, а нарративы — реальность», — почеркнул фантаст.

В завершение Цюфань Чень предложил включить в программу школы умение думать о будущем.