На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайский писатель призвал сместить фокус с совершенствования ИИ на развитие человека

Фантаст Цюфань Чень предложил внести в программу школы умение думать о будущем
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Способность воображать и создавать образы грядущего должна стать таким же важным навыком, как и традиционные дисциплины, поэтому в школьную программу нужно включить умение мыслить о будущем. Об этом на международной конференции AI Journey писатель-фантаст Цюфань Чень.

В своем выступлении эксперт отметил, что главная ценность научной фантастики — не в точных предсказаниях, а в способности понять настоящее и подготовиться к завтрашнему дню.

«Лучшие образцы жанра предсказывают будущее верно, но с небольшим смещением во времени или в деталях», — считает писатель.

В качестве примера он привел пьесу Карела Чапека «Россумские универсальные роботы», которая еще 100 лет назад предвосхитила восстание рабочих, заменяемых умными машинами.

Цюфань Чень подчеркнул, что научная фантастика предлагает «открытый, нелинейный подход» к осмыслению рисков и возможностей, позволяя выйти за рамки привычного мышления.

Ключевой мыслью выступления стал призыв сместить фокус с совершенствования ИИ на развитие самого человека.

«Нам нужно задавать вопрос о том, можем ли мы сами стать лучше. Воображение формирует нарративы, а нарративы — реальность», — почеркнул фантаст.

В завершение Цюфань Чень предложил включить в программу школы умение думать о будущем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами