Центральный университет станет организатором заключительного этапа ВсОШ по математике

С 14 по 20 апреля 2026 года в Центральном университете пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Соответствующий приказ издало Министерство просвещения РФ.

Университет выступит организатором мероприятия: обеспечит проведение церемоний открытия и награждения, экскурсионную и образовательную программы с участием партнеров.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно охватывает более 6,5 млн учащихся 4–11 классов. Она проводится по 24 предметам и проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

На заключительный этап допускаются победители и призеры регионального этапа текущего года, а также победители и призеры заключительного этапа предыдущего года, продолжающие обучение. Соревнования для 9–11 классов включают два теоретических тура, каждый — по 4 задачи. На выполнение каждого дается 5 часов. Итоговая оценка формируется по сумме баллов за оба тура.

Победители и призеры получают льготы при поступлении в вузы: возможность зачисления без вступительных испытаний или 100 баллов на ЕГЭ по профилю олимпиады.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что для вуза большая честь стать площадкой для лучших юных математиков России.

«Мы видим в этом важную миссию по развитию интеллектуального потенциала нашей страны. У вуза есть опыт подготовки талантливых школьников к выступлениям на международных соревнованиях, выдающиеся результаты наших сборных на олимпиадах по искусственному интеллекту и кибербезопасности — тому подтверждение, и очень рады стать площадкой, где объединятся лучшие юные умы страны», — сказал он.

По его словам, для талантливых школьников со всей России это возможность продемонстрировать свои глубокие знания по математике, получить заслуженные льготы при поступлении и стать частью сообщества будущих лидеров в науке и технологиях.

Центральный университет активно развивает олимпиадное движение в стране и мире. Школьные сборные России под руководством вуза и партнеров трижды становились победителями в престижных мировых соревнованиях для старшеклассников: в 2024 и 2025 годах на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в 2025 году.

Напомним, Центральный университет — это российский вуз нового типа, реализующий STEM-подход (Science, Technology, Engineering and Mathematics) в высшем образовании. Он создан по инициативе Т-Банка при участии более 60 компаний, в числе которых Сбер, Авито, VK, Яндекс, Росатом, Норникель, X5 Group и другие.