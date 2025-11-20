На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава благотворительного фонда Лындина подчеркнула значение сервиса «Моспитомец»

Запуск «Моспитомца» назвали значимым событием для пристройства бездомных животных
true
true
true
close
Depositphotos

Сервис «Моспитомец» способствует ответственному подходу к выбору домашнего животного. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

По ее словам, запуск сервиса — значимое событие для организаций, занимающихся пристройством бездомных животных.

Она подчеркнула, что на платформе объединена единая база животных из всех городских приютов Москвы. Каждый профиль содержит подробное описание и качественные фотографии.

«Особенно ценно, что сервис предлагает не просто «каталог» животных, а продуманный инструмент. Фильтры поиска позволяют учесть важные параметры (возраст, размер), чтобы выбрать питомца, который действительно подойдет именно вам. Тест для подбора животного помогает будущим владельцам лучше понять свои ожидания», – рассказала Лындина.

Она отметила, что через «Моспитомец» можно заранее организовать встречу с выбранным питомцем. Это дает возможность установить контакт и принять взвешенное решение.

Лындина напомнила, что фонд «Собаки, которые любят» занимается помощью бездомным кошкам и собакам, нуждающимся в лечении и уходе.

«Поддержать нашу работу можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Все собранные средства мы направляем на оплату труда ветеринаров и кинологов, покупку корма, лекарственных препаратов, расходных материалов и социальную адаптацию животных в приютах», – подчеркнула директор фонда.

