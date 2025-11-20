Глава благотворительного фонда Лындина подчеркнула значение сервиса «Моспитомец»

Сервис «Моспитомец» способствует ответственному подходу к выбору домашнего животного. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

По ее словам, запуск сервиса — значимое событие для организаций, занимающихся пристройством бездомных животных.

Она подчеркнула, что на платформе объединена единая база животных из всех городских приютов Москвы. Каждый профиль содержит подробное описание и качественные фотографии.

«Особенно ценно, что сервис предлагает не просто «каталог» животных, а продуманный инструмент. Фильтры поиска позволяют учесть важные параметры (возраст, размер), чтобы выбрать питомца, который действительно подойдет именно вам. Тест для подбора животного помогает будущим владельцам лучше понять свои ожидания», – рассказала Лындина.

Она отметила, что через «Моспитомец» можно заранее организовать встречу с выбранным питомцем. Это дает возможность установить контакт и принять взвешенное решение.

Лындина напомнила, что фонд «Собаки, которые любят» занимается помощью бездомным кошкам и собакам, нуждающимся в лечении и уходе.

«Поддержать нашу работу можно с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Все собранные средства мы направляем на оплату труда ветеринаров и кинологов, покупку корма, лекарственных препаратов, расходных материалов и социальную адаптацию животных в приютах», – подчеркнула директор фонда.