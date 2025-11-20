Россиянам объяснили, как безопасно использовать электроплед

Россиянам следует соблюдать правила безопасности при использовании электропледа – разлитая жидкость и неаккуратное обращение может привести к короткому замыканию и дальнейшему воспламенению, рассказал «Газете.Ru» эксперт по безопасности, старший преподаватель Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

«Электроплед как большой обогреватель. Если его плотно складывать в несколько раз, подкладывать под себя, накрывать сверху [другим пледом] и проливать жидкость, то нагревательный элемент может получить повреждения – перегреться или переломиться. Это создает риск выхода пледа из строя, удара током или искры. В хорошие современные электропледы встроено несколько уровней защиты. Большинство хороших моделей отключаются сами через 1-3 часа работы. Это не дает им перегреться, если вы забыли их выключить. Регулятор позволяет выставить комфортную, а не максимальную температуру. Также, специальный датчик внутри следит, чтобы плед не стал слишком горячим, даже если его чем-то накрыли», — рассказал он.

Эксперт посоветовал обращать внимание на знак Ростеста на изделии или упаковке – это значит, что плед удачно прошел проверки.

«Сами электропледы делают из негорючих или трудновоспламеняемых материалов. Часто они имеют предохранитель, который при резком скачке тока просто разорвет цепь и выключит плед, не дав ему загореться. При покупке обращайте внимание на наличие всех функций защиты. Нагревательный элемент должен быть карбоновый или углеродный — такой плед долговечен и его можно складывать. Наличие защиты от влаги обычно указано в характеристиках. Кроме того, на упаковке или самом изделии должен быть знак Ростеста или другие международные знаки безопасности, например — CE. Это значит, что плед прошел проверки», — сказал эксперт.

Ковалев посоветовал перед покупкой серьезно подумать тем, у кого есть дети и домашние животные.

«Электроплед стоит покупать, только если вы готовы соблюдать правила безопасности: не засыпайте с ним, не подкладывайте под себя, для хранения сворачивайте в рулон, а не складывайте вчетверо. Не стоит покупать электроплед, если вы беспокойный человек и будете постоянно переживать о его безопасности, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, которые могут нечаянно его повредить — пролить воду или погрызть провод», — сказал он.

