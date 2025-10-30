Россиян предупредили о вреде частого использования антисептиков и антибактериального мыла

Регулярная обработка рук антисептиками и частое использование антибактериального мыла делают кожу уязвимой. Вместе с вредными микробами исчезают и полезные бактерии, поддерживающие защитный барьер, рассказала «Газете.Ru» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Кожа — это экосистема с естественной защитой: кислотной мантией, липидным барьером и микробиомом — совокупностью полезных микроорганизмов, которые защищают кожу от патогенов. Частое мытье и обезжиривание сдвигают pH (кислотный баланс кожи), повышают потерю влаги и разрушают липиды (жировые молекулы, удерживающие влагу и укрепляющие барьер кожи), из-за чего кожа теряет устойчивость к раздражителям», — объяснила она.

Спиртовые антисептики действуют кратковременно и при наличии смягчающих компонентов менее вредят микробиому, чем постоянное мытье с мылом. А вот антибактериальные добавки вроде триклозана (антисептик широкого спектра) и четвертичных аммониевых соединений (дезинфицирующие вещества) изменяют состав микробиоты, повышают риск аллергических реакций и могут способствовать устойчивости некоторых бактерий.

«Когда защитная пленка повреждена, кожа становится сухой и чувствительной. Повторное обезжиривание провоцирует раздражительный контактный дерматит: появляется стянутость, покраснение, шелушение, трещины. У людей с атопией или сухой кожей реакция развивается быстрее. Кожа рук особенно уязвима: она тоньше, чаще контактирует с водой и химическими средствами, поэтому восстанавливается медленнее. Риск повышается зимой, при частом ношении перчаток и в профессиях, где приходится много работать руками», — рассказала врач.

Для повседневной гигиены достаточно мягкого мыла без антибактериальных добавок и санитайзеров со спиртом не менее 60%, но с увлажняющими компонентами.

«Хлоргексидин и четвертичные аммониевые соединения не подходят для постоянного использования, их применяют только по назначению врача. При видимом загрязнении рук или после контакта с биологическими жидкостями предпочтительнее мыло и вода, в остальных случаях достаточно санитайзера», — сказала она.

После обработки рук важно восстанавливать кожный барьер. Эмоленты — увлажняющие средства, которые удерживают влагу и восстанавливают липидный слой.

«Лучше выбирать кремы с церамидами (жиры, укрепляющие кожный барьер), холестерином, глицерином или пантенолом. При появлении микротрещин помогают плотные бальзамы или вазелин, нанесенные тонким слоем на ночь. Важно избегать средств с отдушками и красителями. Если сухость и раздражение сохраняются, стоит обратиться к врачу для подбора лечения», — посоветовала эксперт.

Чтобы снизить риск повреждения кожи, нужно мыть руки прохладной водой, не злоупотреблять средствами без необходимости и тщательно высушивать кожу, промокая полотенцем, а не растирая.

«На работе, где требуются перчатки, важно делать перерывы и давать коже «дышать». Для профилактики лучше наносить увлажняющий крем за 10–15 минут до надевания перчаток и после их снятия. У детей и пожилых кожа тоньше и быстрее теряет влагу, поэтому им особенно важно соблюдать эти рекомендации. Такие простые меры помогают сохранить барьер и предотвратить развитие дерматита», — резюмировала Чистик.

Ранее дерматолог объяснила, почему нельзя умываться мылом.