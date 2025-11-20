На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам помогут противостоять мошенникам

На платформе mos.ru обновили раздел «Что делать, если обманули мошенники?»
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Департамент информационных технологий города Москвы обновил сайт проекта «Перезвони сам», добавив раздел «Что делать, если обманули мошенники?», сообщается на сайте mos.ru.

В разделе пользователи смогут смоделировать разные сценарии, чтобы получить персональные рекомендации. Также пользователи смогут делиться конкретными инструкциями с друзьями и близкими.

«С момента запуска специалисты провели 25 вебинаров, записи которых набрали более 1,7 миллиона просмотров. Это говорит о доверии жителей и подтверждает, что проверенная информация действительно актуальна», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

Новый раздел представляет собой конструктор, который подберет подходящий вариант действий пользователю и подскажет, как обезопасить себя от мошенников.

Для проверки сообщений на наличие признаков обмана на сайте доступен бесплатный онлайн-инструмент «Стоп-фейк», который с помощью ИИ анализирует текстовые и голосовые сообщения, скриншоты и находит признаки дипфейка в аудио.

Напомним, онлайн-проект «Перезвони сам» запустили в декабре 2022 года. Он помогает жителям Москвы обезопасить себя и своих близких от мошенников. На сайте проекта размещена информация о ближайших очных и онлайн-мероприятиях, а также доступны памятки и рекомендации экспертов, записи уже прошедших вебинаров.

