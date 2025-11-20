Открылся прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Зима в Москве»

На mos.ru открыли прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Зима в Москве», сообщается на платформе.

В рамках проекта предприниматели из сферы услуг, общепита, творчества, образования, торговли, гостиничного бизнеса, спорта и культуры смогут проводить мероприятия на своих площадках. Участникам проекта Москва традиционно обеспечит продвижение в СМИ, на информационных ресурсах и геосервисах, а также подарит набор решений для развития своего дела.

Организаторы проекта отметили, что к новому сезону уже присоединились первые участники.

Одной из них стала владелица студии йоги Ольга Стройкова.

«Йога гармонично сочетает физическую нагрузку, развитие гибкости и внутреннюю работу над собой. Хочу сделать ее доступной для широкого круга посетителей и внести свой вклад в досуг горожан», — рассказала она.

Стройкова добавила, что она уже принимала участие в летнем сезоне. По ее словам, тогда благодаря объявленным скидкам к ней пришло много новых клиентов.

Еще одной подавшей заявку стала владелица центра иностранных языков Софья Таран. В декабре она проведет мастер-классы, в рамках которых дети нарядят елку, узнают необычные факты о праздновании Нового года в других странах, а также сделают тематические подарки.

По ее словам, мастер-классы дают простор для творчества и воображения.

Напомним, «Зима в Москве» пройдет с 1 декабря по 28 февраля.