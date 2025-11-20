На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Открылся прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Зима в Москве»

Первые предприниматели присоединились к проекту «Зима в Москве»
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На mos.ru открыли прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Зима в Москве», сообщается на платформе.

В рамках проекта предприниматели из сферы услуг, общепита, творчества, образования, торговли, гостиничного бизнеса, спорта и культуры смогут проводить мероприятия на своих площадках. Участникам проекта Москва традиционно обеспечит продвижение в СМИ, на информационных ресурсах и геосервисах, а также подарит набор решений для развития своего дела.

Организаторы проекта отметили, что к новому сезону уже присоединились первые участники.

Одной из них стала владелица студии йоги Ольга Стройкова.

«Йога гармонично сочетает физическую нагрузку, развитие гибкости и внутреннюю работу над собой. Хочу сделать ее доступной для широкого круга посетителей и внести свой вклад в досуг горожан», — рассказала она.

Стройкова добавила, что она уже принимала участие в летнем сезоне. По ее словам, тогда благодаря объявленным скидкам к ней пришло много новых клиентов.

Еще одной подавшей заявку стала владелица центра иностранных языков Софья Таран. В декабре она проведет мастер-классы, в рамках которых дети нарядят елку, узнают необычные факты о праздновании Нового года в других странах, а также сделают тематические подарки.

По ее словам, мастер-классы дают простор для творчества и воображения.

Напомним, «Зима в Москве» пройдет с 1 декабря по 28 февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами