Глава ЯНАО презентовал Путину опыт региона по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Губернатор Артюхов рассказал президенту РФ о тестировании GigaDoc от Сбера
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Ямале занимает первое место среди причин, но последние четыре года фиксируется положительная динамика по ее снижению — округ внедряет новые разработки, в том числе от Сбера, для диагностики и лечения. Об этом на международной конференции AI Journey рассказал президенту России Владимиру Путину глава региона Дмитрий Артюхов.

Губернатор ЯНАО выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером.

Артюхов отметил, что две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена. Потому на Ямале запущено развитие липидной службы: в крупных городах открылись профильные кабинеты, а врачи-кардиологи прошли обучение.

Также в округе организованы три региональных сосудистых центра в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и первичное сосудистое отделение в Надыме.
«Врачи Ямала теперь проходят повышение квалификации уже как липидологи. Также в рамках диспансеризации добавили бесплатный дополнительный анализ --углубленное обследование показателей полной липидограммы. В ближайшее время обследуем 100 тыс. человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения», — сообщил Артюхов.

Губернатор добавил, что стоимость такого анализа для бюджета составляет менее тысячи рублей. Также регион приобрел оборудование для лабораторий. Меры позволят получить профили жителей округа разных возрастов и способствуют продолжению системной работы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Артюхов добавил, что GigaDoc от Сбера — медицинский ИИ-ассистент — уже тестируется в регионе. Он анализирует полученные данные, отмечает отклонения и рекомендует обратиться к нужному врачу для уточнения состояния.

Ямальские специалисты изучают практику применения сервиса и совместно с компанией готовы участвовать в его развитии. Отмечается, что за счет этого в округе выстраивается многоуровневая система, направленная на ранее выявление и предотвращение развития заболеваний.

