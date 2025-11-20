На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» провела хакатон по компьютерному зрению

Более 340 человек приняли участие в хакатоне «Роснефти» по компьютерному зрению
Роснефть

Научный институт «Роснефти» в Уфе провел студенческий хакатон по компьютерному зрению, в котором приняли участие более 340 человек из 45 городов России, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках хакатона командам давалось 48 часов, чтобы разработать модель компьютерного зрения, способную автоматически выделять на карте участки, которые имеют различные схемы размещения нефтяных скважин.

По результатам хакатона первое место заняла команда из МГУ, второе – из Центрального университета в Москве, а третье место заняла команда ИТМО.

Кроме того, команда из Московского технического университета связи и информатики одержала победу в специальной номинации.

Лучшие идеи участников хакатона будут использованы в обновленной версии программного обеспечения «РН-КИН».

