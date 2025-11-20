В Перми судебный пристав призналась в передаче данных о должниках

В Перми судебного пристава обвинили в незаконном сборе и передаче информации, содержащей персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

По информации следствия, обвиняемая на рабочем месте вошла в ведомственную базу данных и скопировала информацию об исполнительных производствах и персональные данные должников и взыскателей. В дальнейшем она передала эти сведения третьим лицам через мессенджер. Преступление выявили оперативники регионального УФСБ.

В СК уточнили, что в кабинете фигурантки провели обыск, следователи изъяли документы и электронные носители информации. Женщина призналась в содеянном. На период расследования обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце августа в России ликвидировали один из крупнейших ресурсов в российском сегменте интернета, где незаконно распространялись персональные данные граждан. Злоумышленники заработали на его работе более 66 млн рублей. Сервис собирал массивы информации из утечек различных структур и предоставлял клиентам детальные досье на россиян — от паспортных и адресных сведений до данных о доходах, кредитной истории и месте работы.

Ранее в российской киберполиции рассказали, как удалить свои данные из интернета.