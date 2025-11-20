Россияне похвалили графику онлайн-игры «Командиры бездорожья»

Почти 18 тыс. игроков приняли участие в тестировании демоверсии многопользовательской онлайн-гонки на российских грузовиках «Командиры бездорожья». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика.

Игра посвящена ралли-рейдам на отечественных грузовиках: пользователи могут глубоко модифицировать автопарк, основанный на советских и современных моделях, а трассы воссозданы по реальным локациям России — от Поволжья до плато Путорана. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития интернета» и правительства Мордовии.

По данным компании, в демоверсии были представлены семь трасс и девять автомобилей. Тестирование длилось 4,5 дня; за это время 17 931 участник провел в игре свыше 25 тыс. часов.

Пользователи положительно оценили графику, ландшафты, детализацию техники и звуковое оформление. Среди недостатков они отметили низкую производительность текущей версии и отсутствие сверхреалистичной физики.

Замглавы ИРИ Андрей Воронков заявил, что публичная демоверсия стала «первым и уверенным шагом» к релизу проекта. По его словам, у игры есть потенциал «стать массовой», а также выхода на международный рынок.