На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне похвалили графику онлайн-игры «Командиры бездорожья»

Демоверсию онлайн-гонки на российских грузовиках протестировали 18 тыс. игроков
true
true
true
close
Фоксхаунд

Почти 18 тыс. игроков приняли участие в тестировании демоверсии многопользовательской онлайн-гонки на российских грузовиках «Командиры бездорожья». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика.

Игра посвящена ралли-рейдам на отечественных грузовиках: пользователи могут глубоко модифицировать автопарк, основанный на советских и современных моделях, а трассы воссозданы по реальным локациям России — от Поволжья до плато Путорана. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития интернета» и правительства Мордовии.

По данным компании, в демоверсии были представлены семь трасс и девять автомобилей. Тестирование длилось 4,5 дня; за это время 17 931 участник провел в игре свыше 25 тыс. часов.

Пользователи положительно оценили графику, ландшафты, детализацию техники и звуковое оформление. Среди недостатков они отметили низкую производительность текущей версии и отсутствие сверхреалистичной физики.

Замглавы ИРИ Андрей Воронков заявил, что публичная демоверсия стала «первым и уверенным шагом» к релизу проекта. По его словам, у игры есть потенциал «стать массовой», а также выхода на международный рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами