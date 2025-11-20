На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Платформа роста» назвала регионы-лидеры по продаже российских товаров

Ивановская область стала лидером по продажам российских товаров
Unsplash

Ивановская область стала лидером по продажам товаров российской производства в электронной коммерции, следует из опубликованных данных исследования предпринимательской активности регионов от «Платформы роста».

В тройку лидеров также вошли Карачаево-Черкесия и Костромская область.

В рамках исследования «Платформа роста» проанализировала оборот товаров на Wildberries с января по сентябрь 2025 года.

По данным исследования, 82% проданных селлерами из Ивановской области товаров были российского производства. Самыми популярными категориями стали одежда, текстиль для дома и белье.

У Карачаево-Черкесии этот показатель составил 81% оборота, а самая популярная категория --головные уборы.

Что касается Костромской области, 67% суммарного оборота региона пришлось на продажи товаров российского производства, а активнее всего селлеры из этой области торгуют ювелирными изделиями.

Также в пятерку лучших по этому показателю вошли республика Марий Эл (66%) и Кировская область (61%).

Как отметила руководитель проекта «Платформа роста» Юлия Полетаева, программа дает мощный импульс к развитию локальных российских брендов в e-com.

«Их товары не просто присутствуют на витрине, а начинают пользоваться все большим спросом. Например, рязанский производитель кровельных аксессуаров и садового инвентаря Fachmann за время участия в программе вырос в продажах на 533%, а оборот бренда детской мебели «Друг Кузя» из Ярославля вырос на 200%», — сказала она.

Московская область заняла 44-ю строчку рейтинга (42%), а Москва — 65-е место (35%).

