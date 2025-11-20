На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агенты отправляют школьниц-моделей из РФ на дубайские вечеринки втайне от родителей

Shot: школьниц из РФ заманивают в ОАЭ, обещая модельные туры
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Девушек из России под видом моделей отправляют на вечеринки с шейхами в ОАЭ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 16-летним школьницам агенты индустрии предлагают «модельные туры» в Дубае, которые якобы не подразумевают ничего плохого. Понимая, что их дочери едут исключительно с целью быть моделями, родители подписывают разрешения.

Однако на деле школьниц вовлекают в эскорт. Им предлагают не только высокую оплату, но и подарки от богатых шейхов. Чтобы пройти отбор, им предлагают отправить видео в купальнике и фото. При этом «модели» должно быть не более 18 лет.

«Главное, чтоб было до 18-ти лет включительно по паспорту и ни одной печати о въезде в ОАЭ в загране», – указано в сообщении диалога, который авторы прикрепили к публикации.

Сами школьницы, по данным канала, скрывают настоящую цель визита в ОАЭ от родителей. Как правило, такие предложения принимают девушки из неблагополучных семей.

Ранее модель Ковальчук нашли на обочине после вечеринки с шейхами.

