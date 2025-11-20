На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала категории людей, которым свойственно заниматься хоббиклинингом

Врач Касперович: инфантильным людям свойственно заниматься хоббиклинингом
Психическая незрелость, инфантильность и пограничные расстройства личности могут заставлять людей заниматься хоббиклинингом. Об этом «Москве 24» заявила врач-психиатр Мария Касперович, комментируя появившийся тренд на имитацию уборки.

«Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут», — отметила специалист.

По ее словам, подобное поведение также может быть связано с тем, что людям нечем себя занять. При этом врач допустила, что некоторые пользователи могут снимать ролики с таким занятием ради хайпа и заработка на просмотрах. В этом случае они рискуют столкнуться с полным уходом в виртуальный мир, особенно при наличии проблем с социализацией в реальной жизни, заключила Касперович.

Исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что, сталкиваясь с сезонной апатией, каждый третий россиянин (34%) наводит порядок или делает уборку, чтобы вернуть чувство контроля. Еще 29% успокаиваются за счет кулинарных экспериментов. Опрошенные признаются, что во время приготовления пищи они избавляются от тревожных мыслей и наслаждаются процессом.

Ранее россиянам объяснили, почему клининг продлевает жизнь.

