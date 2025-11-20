Россияне уменьшают суммы переводов и используют наличные из-за опасений блокировки

Аналитики платежного сервиса Апельсин выяснили, как россияне воспринимают поправки, усилившие требования к банкам при проверке операций между физлицами, и повлияли ли они на привычки пользователей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С июня 2025 года вступили в силу изменения, которые обязывают банки тщательнее отслеживать денежные переводы от одного человека другому. Несмотря на широкое обсуждение темы, большинство россиян плохо представляют, что именно изменилось: 56% признаются, что не понимают сути поправок, 30% не слышали о введенных требованиях, только 14% ориентируются в том, какие операции могут вызвать дополнительные вопросы и подозрения у налоговых органов.

Хотя сами поправки адресованы финансовым организациям, они все же отразились на поведении людей. Каждый шестой россиянин (18%) стал осторожнее: уменьшает суммы переводов, выбирает другой банк или чаще использует наличные. Кроме того, граждане начали внимательнее относиться к указанию назначения переводов: 52% россиян заявляют, что теперь будут заполнять эту информацию, чтобы избежать возможных вопросов налоговой. В то же время 28% опрошенных по-прежнему предпочитают не указывать назначение.

Что касается суммы переводов, большинство остается в пределах от 1000 до 5000 рублей за одну транзакцию — такие операции совершают 44% респондентов. Суммы до 1000 рублей отправляют 23% россиян, а до 10 000 рублей — только 11%.

Аналитики узнали и популярные цели переводов. Так, чаще всего россияне отправляют деньги себе между собственными счетами (79%) или родственникам на повседневные нужды (70%). Переводы для оплаты услуг — например, за уроки репетитора или вызов мастера — совершаются реже (28%).

Еще одна тема, вызывающая вопросы у аудитории, — возможное ограничение числа банковских карт на одного человека с декабря 2025 года. Сейчас у россиянина в среднем до 5 активных карт, но о предстоящих изменениях знают лишь 28%.

Пользователи признались, что хотели бы получать от банков большее сопровождение при переводах, чтобы обезопасить себя от блокировки карты: 53% хотели бы видеть подсказки при заполнении назначения платежа, 50% рассчитывают на поддержку в спорных ситуациях, 41% — на возможность корректировать назначение уже отправленного перевода.

