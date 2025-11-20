Россиян предупредили о подорожании бьюти-услуг в России на 15–25%

Возможное повышение НДС в 2026 году на 2% станет серьезным вызовом для бьюти-индустрии в России. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» основатель сети клиник «Абрикосик» Константин Гонке, дело в том, что повышение НДС — это не просто +2% к итоговому чеку. Это инфляционный удар по всей цепочке создания стоимости.

По словам эксперта, подорожают сырье, упаковка, оборудование и косметика для салонов и ретейла. Производители будут вынуждены закладывать возросшие издержки в свои оптовые цены. Салонному бизнесу и клиникам придется покупать более дорогие расходные материалы (кремы, сыворотки, одноразовые комплекты) и оборудование. Чтобы сохранить рентабельность, они будут вынуждены пересматривать прайсы на свои услуги.

«То есть повышение основной ставки в первую очередь ударит по всем расходным материалам, которые салоны везут от поставщиков и производителей», — подчеркнул он.

Ситуацию на бьюти-рынке усугубит еще один фактор — снижение освобождающего от уплаты НДС порога доходов пользователей УСН с 60 млн до 10 млн руб. в год. Порог будет снижаться поэтапно. С 2026 года НДС начнут платить те, чей доход превысил 20 млн в год, в 2027-м — 15 млн, в 2028-м — 10 млн. То есть, например, салоны, у которых есть несколько филиалов, уже не «влезут» в порог. И им придется платить НДС по сниженной ставке — 5%. Это так называемый льготный НДС — он ниоткуда не вычитается и ложится сверху стоимости на услуги.

«Это точно заставит цены вырасти и в результате ударит по отрасли, потому что доход салонов красоты чаще всего не превышает 60 млн, и НДС никто не платил, а теперь порог снижается — студии это прочувствуют. Чтобы компенсировать дополнительные расходы и удержать ту же самую рентабельность, собственнику нужно поднять цены минимум на 15–25%», — заявил эксперт.

При этом усилится конкуренция между легальным бизнесом и «серым» сектором. Так, легальные салоны и клиники окажутся в проигрышном положении. Им придется поднимать цены, чтобы покрыть возросшие налоговые издержки, что может отпугнуть часть клиентов.

«А вот самозанятые мастера и «домашние» специалисты получат конкурентное преимущество. Так как они работают без НДС, их цены могут остаться прежними или вырасти незначительно. Их услуги будут на 20–30% дешевле прайса в студии. Это спровоцирует еще больший отток клиентов из салонов.

В итоге часть рынка может уйти в серую зону: появятся схемы с обналичиванием через ИП или псевдосамозанятых, что увеличивает риски для бизнеса», — считает специалист.

Еще одна проблема — специалисты хотят высокие заработные платы, которые не каждый салон может себе позволить. Например, массажисты часто не соглашаются работать меньше чем за 35–40% от стоимости услуги на руки. Если услуга стоит 3000 рублей, мастер хочет получить 1200 рублей.

«Для работодателя выплата 1200 рублей «в конверте» оборачивается расходами в 1800 рублей (60% от чека) с учетом всех налогов и страховых взносов. В итоге салону остается лишь 40%, но из этих денег еще нужно покрыть аренду, рекламу, зарплату администратора, расходники (салфетки, простыни, кремы), обслуживание оборудования. При такой схеме у салона не остается рентабельности. Если же снизить процент мастеру до 25–30%, становится очень трудно найти хорошего специалиста, и возникает тот самый «кадровый голод», — предупредил Гонке.

По прогнозу эксперта, рост цен неизбежно повлияет на спрос. Во-первых, сегментация клиентов станет ярче. Постоянные клиенты премиум-сегмента, вероятно, останутся верны своим салонам. А вот аудитория среднего и экономкласса начнет искать альтернативы: перейдет к самозанятым мастерам, будет реже посещать салоны или перейдет на более бюджетные форматы услуг.

«При этом клиенты станут более осознанными. На первый план выйдут не только цена, но и ценность. Салонам придется активнее демонстрировать экспертизу, стерильность, комфорт и уникальный сервис, чтобы оправдать возросшую стоимость», — считает он.

Главный риск — отток кадров. Бьюти-специалисты начнут рассматривать другие профессии. Дело в том, что конкуренция за кадры ведется не только между салонами, но и со всеми другими отраслями. Мастер может уйти на завод, в логистику или в госсектор, где предлагают стабильно высокий доход. Возрастет спрос на короткие курсы переквалификации, поэтому мастера смогут уйти из бьюти-сферы в другие профессии за 3–6 месяцев.

«Конечно, часть мастеров, не желая терять в доходе, может принять решение работать самостоятельно, усиливая тренд на индивидуализацию рынка. Но далеко не все мастера смогут уйти в самозанятость, так как не каждый умеет привлекать клиентов без поддержки бренда салона и его маркетинга», — отметил Гонке.

