Россияне увлеклись чайными церемониями и дегустациями

Поиск чайных клубов в России вырос на 48%
true
true
true
close
Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

В России все больше людей интересуются чайными церемониями и дегустациями: им важно не просто купить чай, а попробовать его правильно заваренным и открыть для себя новые вкусы. С 2021 года число таких мест выросло на треть, говорится в исследовании 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, за четыре года число заведений, где можно познакомиться с чайной культурой, выросло на 32% — сегодня в крупнейших городах страны работает 231 чайный клуб. Интерес к чайным тоже заметно растет — количество поисковых запросов в октябре на 48% превысило аналогичный показатель июня.

Чайный клуб — это пространство для чаепития и культурного отдыха, где можно узнать о чайной культуре, попробовать редкие сорта чая и пообщаться в спокойной обстановке. Здесь можно выпить чай самостоятельно или в сопровождении мастера: на дегустации или чайной церемонии.

Специалисты проанализировали стоимость чайных церемоний и дегустаций в городах-миллионниках на одного человека. Средняя стоимость такого досуга составила 950 рублей.

Дешевле всего погрузиться в чайную культуру — в Волгограде: здесь дегустация обойдется в среднем в 460 рублей. В тройку городов с самыми низкими ценами также вошли Воронеж (520 рублей) и Уфа (600 рублей). Дороже всего попробовать правильно заваренный чай в Москве — в столице средняя цена составляет 1464 рубля. В пятерку самых дорогих городов также вошли Красноярск (1250 рублей), Новосибирск (1230 рублей), Пермь (1150 рублей) и Санкт-Петербург (1125 рублей).

Ранее россиян предупредили о вреде чая в пакетиках.

