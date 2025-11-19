На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского пенсионера осудили за рассылку детского порно в Telegram

Пенсионер из Черняховска получил срок за хранение и рассылку порно с детьми
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Пенсионер из Калининградской области отправился в колонию за распространение детского порно. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

На скамью подсудимых попал житель Черняховска, который скачал на телефон порно с участием несовершеннолетних и рассылал видеозаписи другим пользователям в Telegram. По версии следствия, он занимался этой деятельностью с апреля по май 2025 года.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённое в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Следствию удалось доказать пять эпизодов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. После освобождения из колонии он еще год будет под надзором. Ему запретили менять место жительства, выезжать из города и посещать детские массовые мероприятия.

Ранее учитель похвастался созданным ИИ-порно с несовершеннолетней и не был уволен.

