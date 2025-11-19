На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач-стажер надругался над пациенткой во время УЗИ мочевого пузыря

Начинающего медика из Великобритании осудили за насилие над пациентками
Стажер Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) совершал сексуальное насилие над пациентками во время медицинского обследования. Об этом сообщает газета Daily Star.

В 2021 году 27-летний Иуан Крамп начал работать стажером в больнице города Кумбран в Уэльсе. Две пациентки обвинили Крампа в сексуальном насилии во время приема.

В одном из случаев инцидент произошел во время сканирования мочевого пузыря. В тот момент в палате находилась женщина-медик, которая пыталась ввести катетер в мочевой пузырь пациентки. Несмотря на это, мужчина совершил над ней сексуальное насилие, используя палец, а позже вернулся в комнату, заявив, что ему нужно проверить мочевой пузырь на наличие отеков и повторил содеянное.

Вторая женщина рассказала, что во время процедуры УЗИ он касался ее гениталий и раздвигал ноги. При этом Крамп не надевал перчатки. В ответ на это обвинение мужчина заявил, что всегда носил необходимые средства индивидуальной защиты. Адвокат описала его как человека с безупречной репутацией.

Присяжные единогласно признали подсудимого виновным. Теперь мужчине грозит длительный тюремный срок. В ближайшее время его внесут в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, а окончательное слушание намечено на середину декабря.

Ранее более 160 пациенток обвинили семейного врача-мормона в надругательстве на приемах.

