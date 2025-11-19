Врач-стажер надругался над пациенткой во время УЗИ мочевого пузыря

Стажер Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) совершал сексуальное насилие над пациентками во время медицинского обследования. Об этом сообщает газета Daily Star.

В 2021 году 27-летний Иуан Крамп начал работать стажером в больнице города Кумбран в Уэльсе. Две пациентки обвинили Крампа в сексуальном насилии во время приема.

В одном из случаев инцидент произошел во время сканирования мочевого пузыря. В тот момент в палате находилась женщина-медик, которая пыталась ввести катетер в мочевой пузырь пациентки. Несмотря на это, мужчина совершил над ней сексуальное насилие, используя палец, а позже вернулся в комнату, заявив, что ему нужно проверить мочевой пузырь на наличие отеков и повторил содеянное.

Вторая женщина рассказала, что во время процедуры УЗИ он касался ее гениталий и раздвигал ноги. При этом Крамп не надевал перчатки. В ответ на это обвинение мужчина заявил, что всегда носил необходимые средства индивидуальной защиты. Адвокат описала его как человека с безупречной репутацией.

Присяжные единогласно признали подсудимого виновным. Теперь мужчине грозит длительный тюремный срок. В ближайшее время его внесут в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, а окончательное слушание намечено на середину декабря.

Ранее более 160 пациенток обвинили семейного врача-мормона в надругательстве на приемах.