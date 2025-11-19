На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети появились массовые жалобы на работу транспортной компании ПЭК

Клиенты ПЭК пожаловались на приостановку доставок на фоне сбоя сайта и слухов о хакерской атаке
true
true
true
close
Скрин с сайта ПЭК

У транспортной компании «ПЭК» 19 ноября произошел масштабный компьютерный сбой. Об этом сообщают как сайт перевозчика, так и клиенты компании.

Пользователи со всех регионов России жалуются в сети на недоступность сайта и мобильных приложений, а также на остановку логистических процессов.

На текущий момент сайт компании заблокирован — вместо рабочей версии отображается уведомление о проведении технических работ. В официальной группе «ВКонтакте» представители компании подтвердили, что проводятся «глобальные технические работы», но не предоставили дополнительных разъяснений.

Также пользователи активно обсуждают возможность хакерской атаки или взлома систем транспортной компании. Многие полагают, что речь может идти о серьезном сбое серверов, однако официальных комментариев от руководства «ПЭК» - кроме объяснений про сбой - за более чем пять часов после начала инцидента получено не было.

Среди проблем, о которых сообщают клиенты: приостановка оформления доставок, отмены вручения грузов, задержки выдачи и о так называемых «пустых погонах» — когда водители приезжают за отправлениями, которые невозможно передать из-за технических ограничений.

Кроме того, некоторые участники рынка указывают на финансовые потери. По их словам, десятки тысяч рублей теряются из-за «простоя».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами