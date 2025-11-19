В сети появились массовые жалобы на работу транспортной компании ПЭК

Клиенты ПЭК пожаловались на приостановку доставок на фоне сбоя сайта и слухов о хакерской атаке

У транспортной компании «ПЭК» 19 ноября произошел масштабный компьютерный сбой. Об этом сообщают как сайт перевозчика, так и клиенты компании.

Пользователи со всех регионов России жалуются в сети на недоступность сайта и мобильных приложений, а также на остановку логистических процессов.

На текущий момент сайт компании заблокирован — вместо рабочей версии отображается уведомление о проведении технических работ. В официальной группе «ВКонтакте» представители компании подтвердили, что проводятся «глобальные технические работы», но не предоставили дополнительных разъяснений.

Также пользователи активно обсуждают возможность хакерской атаки или взлома систем транспортной компании. Многие полагают, что речь может идти о серьезном сбое серверов, однако официальных комментариев от руководства «ПЭК» - кроме объяснений про сбой - за более чем пять часов после начала инцидента получено не было.

Среди проблем, о которых сообщают клиенты: приостановка оформления доставок, отмены вручения грузов, задержки выдачи и о так называемых «пустых погонах» — когда водители приезжают за отправлениями, которые невозможно передать из-за технических ограничений.

Кроме того, некоторые участники рынка указывают на финансовые потери. По их словам, десятки тысяч рублей теряются из-за «простоя».