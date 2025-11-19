В Сбере сообщили о планах расширять научно-техническое сотрудничество с Китаем

Сбербанк рассматривает научно-техническое сотрудничество с Китаем как один из ключевых приоритетов. Об этом в интервью газете «Кэцзи Жибао» заявил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, российская сторона заинтересована в китайских разработках и совместных исследованиях, при этом Сбер обладает собственной сильной командой и видит высокий интерес к своим проектам со стороны партнеров из КНР. Белевцев подчеркнул, что это создает основу для взаимовыгодного взаимодействия.

Он также отметил, что для Сбера искусственный интеллект является фундаментальной, инфраструктурной технологией XXI века. «Мы верим, что она придет во все сегменты экономики», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

В связи с этим, по мнению Белевцева, необходимо заранее выстраивать политику управления рисками, опираясь на саморегулирование и взаимодействие профессиональных сообществ, а не на чрезмерное регулирование.

Топ-менеджер Сбера также сообщил, что компания продолжает развивать собственное семейство фундаментальных моделей GigaChat и продукты на их базе.

«У нас не менее 700 агентов в разработке, в настоящий момент десятки из них уже запущены в продуктив и приносят свои эффекты. По итогам этого года мы ожидаем, что общий экономический эффект именно от внедрения генеративного ИИ составит порядка 50 миллиардов рублей», — рассказал Белевцев.