Политолог назвал поездку Зеленского в Турцию «антикризом» Киева

Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского по возобновлению мирных переговоров и связанная с ней поездка в Анкару вызвана не желанием восстановить диалог, а скандалом с «пленками Миндича». Таким образом Киев пытается сформировать иную информационную повестку, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Пленки Миндича находят отражение и в западной прессе, весь этот коррупционный скандал — довольно сильный удар по киевской верхушке, не только по самому Зеленскому. Он прекрасно понимает масштаб вероятного финансового ущерба, поскольку Европа внимательно следит за этим скандалом и теперь довольно скептично смотрит на отправку Киеву любых денег. Поэтому Зеленскому нужна любая повестка, чтобы «перебить» данную тему», — пояснил Асафов.

Также политолог обратил внимание на то, что депутаты Верховной Рады Украины требуют отставки не только главы офиса президента страны Андрея Ермака, но и всей «группы Зеленского».

«Довольно показательно, что для того, чтобы заняться антикризом, как это называют специалисты, Зеленский выбрал токсичную для себя ранее тему переговоров. Ранее и он, и Ермак, и Рустем Умеров неоднократно выражали отсутствие намерения в них участвовать. Но фактор Миндича очень серьезный, в Киеве это осознают, и пытаются создавать иную информационную реальность», — отметил политолог.

Он добавил, что за скандалом с «пленками Миндича» стоит Вашингтон, который может использовать его в своих целях.

«Понятно, что за этим стоят американцы, в основе лежат материалы ФБР. Поэтому это, собственно, инструмент для того, чтобы иметь возможность принудить Зеленского к каким-либо решениям или убрать от власти», — считает Асафов.

Ранее cообщалось, что украинский парламент отправил в отставку министра юстиции Германа Галущенко. Рада также проголосовала за отставку министра энергетики Украины Светланы Гринчук, которая, по заявлению депутата Марьяны Безуглой, уже покинула страну на фоне коррупционного скандала.