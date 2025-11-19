На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбербанке заявили о важной роли российской математической школы в развитии ИИ

В Сбербанке рассказали о приоритетах при выборе кадров для развития ИИ
Достижения Сбербанка в сфере искусственного интеллекта во многом основаны на сильной математической школе, которая сохраняется и развивается в России, также им способствует привлечение в команды Сбера сильнейших программистов олимпиадного уровня. Об этом в интервью газете «Кэцзи Жибао» заявил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

По его словам, эффективное обучение больших моделей требует «крайне высоких компетенций» в разработке высоконагруженных систем.

Белевцев также сообщил, что одной из ключевых тем 10-й юбилейной конференции AI Journey станет обсуждение роли ИИ в будущем человека. В программе — вопросы социального воздействия AI, образования, здравоохранения и социальной политики.

По его словам, мероприятие рассчитано на три дня и будет гораздо более насыщенным по сравнению с предыдущим. Также в рамках конференции планируется отдельный научный трек.

«Мы ожидаем, что к нему присоединится большое количество российских и зарубежных специалистов, в том числе представителей Китая», — отметил Белевцев.

