Модель посадили в тюрьму за ложную рекламу мармеладных конфет с клетчаткой

Королева красоты из Вьетнама села в тюрьму за обман с мармеладными конфетами
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-королева красоты из Вьетнама попала в тюрьму по делу о мошенничестве с мармеладными конфетами. Об этом сообщает VnExpress.

В среду, 19 ноября, суд во Вьетнаме приговорил Нгуен Тхук Тхюи Тьен, победительницу конкурса красоты Miss Grand International, к двум годам тюремного заключения за ложную рекламу мармеладных конфет Kera Supergreens Gummies.

Хотя она не продавала этот продукт напрямую, а была «только представителем бренда», судьи признали модель виновной в обмане покупателей. Подсудимая была удивлена, узнав, что в жевательных конфетах Kera содержится гораздо меньше клетчатки, чем заявлено в рекламе.

«Если бы я знала о качестве продукта, я бы никогда этого не сделала, потому что мне было крайне сложно построить свою личную репутацию. Это большой урок в моей жизни, и я надеюсь, что он станет уроком и для всех», — заявила она на суде.

Модель рекламировала мармеладки вместе с другими инфлюенсерами Фам Куанг Линь и Ханг Ду Мук, которые также были приговорены к двум годам лишения свободы.

Блогеры утверждали, что «одна конфета заменяет тарелку овощей», но экспертиза показала, что в 100 граммах конфет содержится всего 0,51 грамма клетчатки, а в них не обнаружено никаких следов овощных или фруктовых порошков.

В мармеладе также содержалось 33,8% сорбитола, не указанного на этикетке, который может вызывать диарею. Этот продукт приобрели более 56 тыс человек купили этот продукт, заплатив $663 тыс.

Ранее Ким Кардашьян осудили за продажу стрингов с волосами.

